ವಿಪಕ್ಷಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು? ಶುಕ್ರವಾರ ತೀರ್ಮಾನ

ವಿಪಕ್ಷಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೀರಾ ಕುಮಾರ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಾಂಧಿ, ಶರದ್ ಯಾದವ್ ಹೆಸರು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಹೆಸರೂ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತಾದರೂ ಅವರೇ ಸ್ವತ

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 6:57 [IST]

English summary

The opposition's candidate for the next President of India will be decided on Friday. Leaders of the opposition will meet on Friday to decide on a joint candidate to fight the presidential polls in July. The talk of a consensus candidate gained momentum after Bihar Chief Minister Nitish Kumar backed a second term for incumbent Pranab Mukherjee, though the Congress so far has been non-committal on a second term for him. His term comes to an end on July 14 and the polls need to be held before that.