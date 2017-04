EVM ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಸಿಬಲ್ ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಪ್ರಶ್ನೆ!

EVM ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲಿಗೆ EVM ಕಾರಣ ಎಂದಿದ್ದ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಖಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

Story first published: Friday, April 14, 2017, 12:28 [IST]

English summary

"Wasn't it your party that introduced the Electronic Voting Machines, Mr Kapil Sibal?" This is what the Supreme Court had to say to the Congressman and senior advocate Sibal who said that the concept of EVMs is only being used in South America.