ಏನಿದು ಎಎಪಿ ಸರಕಾರವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ 'ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್'?

ಶೀಲಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 400 ಕೋಟಿಯ ಹಗರಣ ಇದು. 'ಡಿಜೆಬಿ' ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದೇ ಈ ಹಗರಣದ ಮೂಲ.

English summary

The highlight of Sunday was the Delhi water tanker scam. Aam Admi Party's Kapil Mishra was sacked as the water minister and also removed from the post of Delhi Jal Board chief. According to Mishra, he was sacked as he had asked Kejriwal to take action against those involved in the scam. On Sunday, he met Lt Governor Anil Baijal and briefed him about the scam.