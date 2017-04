ಮಲ್ಯ ಬಂಧನ- ಬಿಡುಗಡೆ: ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?

ಮದ್ಯದ ದೊರೆ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಹಸನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ..?

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 9:44 [IST]

English summary

Those who have looted the poor and the middle class will have to return what they have looted. This was a veiled dig taken by the Prime Minister of India, Narendra Modi a few hours after liquor baron, Vijay Mallya was arrested and released on bail in the United Kingdom.