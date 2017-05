'ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತು ಬೇಡ, ಪಾಕ್ ಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು, ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ'

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೈನ್ಯವು ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 18:14 [IST]

English summary

Amid the raucous call for retaliation for the murder and mutilation of two Indian soldiers at the Line of Control, Army chief General Rawat said, "We don't talk about future plans beforehand; we share details after execution".