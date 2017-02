59 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದವನಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು

ಉಪಹಾರ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ ಕೇಸ್ : 59 ಮಂದಿ ಸಾವು, 103 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣರಾದ ಮಾಲೀಕ ಗೋಪಾಲ್ ಅನ್ಸಾಲ್ ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲುಶಿಕ್ಷೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 12:19 [IST]

English summary

Uphaar Cinema Fire Tragedy: Supreme Court today(Feb 09) ordered Theatre Owner Gopal Ansal Sent to One Year Jail