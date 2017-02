ಮೋದಿ ಜತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿಥಿಗಳು, ವೀಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ!

ಎಚ್ 1 ವೀಸಾ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ, ಭಾರತದ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು

English summary

A bi-partisan delegation of twenty-six members of the United States Congress jointly called on Prime Minister Shri Narendra Modi today. During the meet Modi urged the US to keep an open mind on admitting skilled Indian workers and relax norms related to H1 B visas.