'ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವವರೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿಗಳು'

ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ ಎಂಬ ಪದ ದುರ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೆ ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಪಿ ಶಾ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 9:44 [IST]

English summary

If anyone holds a view that is different from the government's acceptable view, they are immediately dubbed as anti-national, said by former chief justice of the Delhi High Court, A P Shah.