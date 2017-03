ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಮೆಗಾಪ್ಲಾನ್

ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವಿನ ಓಘಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣೆಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಜೆಡಿಯು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ

Story first published: Friday, March 17, 2017, 11:27 [IST]

Are we about to witness a grand alliance on the national front? With the BJP appearing to be unstoppable, the Congress said that it is exploring all options including a grand alliance to stop the BJP march. The alliance is likely to take shape in the next year and would be ready for the 2019 general elections.