ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ

ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಬದುಕನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಭಯಾ ಕುಟುಂಬ ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಭಯಾ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 13:42 [IST]

The SC Bench headed by Justice Dipak Mishra is expected to pronounce Nirbhaya verdict at 2 pm today. Follow all the live updates here.