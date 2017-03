ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಾವಿನ ವದಂತಿ, ಸತ್ಯ ಏನು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಬಿಎಸ್ ಎಫ್ ಜವಾನ್ ತೇಜ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಾವನ್ನಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವರದಿ ಇದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಹ ಇವೆ

Personally checked with @BSF_India . Tej Bahadur Yadav is alive & well. This image was doctored by Pak ISI. Don't fall for Pak dirty tricks. pic.twitter.com/WWnmlYE7W3

Looks like Indian BSF Jawan, Tej Bahadur Yadav who exposed indian army thievery & corruption & then went missing, has been killed. #Kashmir pic.twitter.com/kAlVSwW30a

Story first published: Friday, March 24, 2017, 14:17 [IST]

English summary

On Wednesday, social media was abuzz with the news that BSF ‘whistle-blower’ Tej Bahadur Yadav had been killed. A photo of a dead jawan, alleged to be Yadav, which is circulating on the internet had sparked the rumour.