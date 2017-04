ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ ಜಿಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ತರಾಟೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೆರೆಗೆ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಹರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆದೇಶದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ಪೀಠ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ನೀಡಿದೆ

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 7:24 [IST]

English summary

Coming to the rescue of the ailing and extremely polluted Bellandur Lake, National Green Tribunal (NGT) on Wednesday not only slammed the state government but also said that restraining directions would be passed against it if discharge of untreated sewage into the lake is not stopped immediately.