ಎನ್ ಡಿಟಿವಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಬರ್ಖಾ ದತ್!

ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಬರ್ಖಾ ದತ್ ಅವರು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್(ಎನ್ ಡಿಟಿವಿ)ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಬರ್ಖಾ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 16:44 [IST]

English summary

Senior journalist Barkha Dutt has resigned as Consulting Editor of NDTV. According to reports, she is likely to start her own venture.