ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ ಕಿನ್ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿ: ಸಂಸದೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ದೇವ್

ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಳಸುವ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ನ್ಯಾಪ್ ಕಿನ್ ಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂಸದೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ದೇವ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I thank everyone who has signed this petition. Never imagined it will cross two lacs. @arunjaitley pic.twitter.com/WN7PZOs1aV

English summary

Women use sanitary napkins every month for the majority of their lives. They are a health necessity! Yet sanitary napkins are taxed making them expensive for the middle-class and unaffordable for rural women. sushmita Dev, an MP from Congress has started an online campaign to get rid from such problems.