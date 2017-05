ಅಮಾನತಾದ ಆಪ್ ನ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತಾದ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಗೆ ಆಪ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 18:22 [IST]

English summary

Ousted Aam Aadmi Party leader and former Delhi minister Kapil Mishra was slapped and heckled on camera. Mishra who sat on a hunger strike on Wednesday morning was assaulted by miscreants just as he finished briefing the media in Delhi.