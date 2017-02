ದೆಹಲಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಬಂದ ನಕಲಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳೆಷ್ಟು?

‘ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ನಕಲಿ ನೋಟು ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 16:23 [IST]

A State Bank of India ATM in South Delhi’s Sangam Vihar dispensed fake Rs 2,000 notes on February 6. A case was registered at the local police station by a youth, who got these notes in the ATM.