ಮತಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಎನ್ ಜಿಒಗಳಿಗೆ 17 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ ಜಿಒಗಳಿಗೆ 17,208 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹಸಚಿವಾಲಯದ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ

Story first published: Monday, February 20, 2017, 9:26 [IST]

English summary

A whopping sum of Rs 17,208 crore was donated by several organisations to NGOs in India. A major share of this amount was donated by 14 Christian organisations based out of the US, a Home Ministry report states.