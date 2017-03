ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಮರುಕಟ್ಟುವ ಕಸರತ್ತು

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ರಂಥ ಚಾಲಾಕಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿ ರೂಪಿಸಿದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಹೆಸರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ತಲೆನೋವು ತಂದಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಈನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದುಕೊಡುವಂಥ ಯುವಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವೆ?

Story first published: Friday, March 24, 2017, 13:20 [IST]

For the Congress, Rahul Gandhi is the only alternative. Several members of the Congress feel that the problem for the party is not Rahul Gandhi, but his team members. Once he returns from abroad, he would be told to clean up his entire team and then take over the party.