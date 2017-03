ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್?

ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅನುಭವವಿರುವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಆರಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ.

English summary

After the massive win in Uttar Pradesh, BJP wants to make an experienced person as UP chief minister. The leaders are thinking that Rajanth Singh suits for the post.