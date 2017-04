ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸಾಬೀತಾದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು

ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಎಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೂಡಿರುವ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸಾಬೀತಾದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ಅಥವಾ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ-ದಂಡ ಎರಡು ಆಗಬಹುದು

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 16:00 [IST]

English summary

Rahul Gandhi is staring at a 2 year jail term, a fine or both if he is convicted in the defamation case filed against him. A magisterial court decided to frame charges against the Congress vice-president in the defamation case filed by an RSS worker.