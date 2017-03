ರಾಹುಲ್ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಜಕಾರಣಿ: ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಂಗ್ಯ

ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರತೆ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಪಾಲು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುವುದಕ್ಕೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 16:08 [IST]

A day after he joined the BJP, former external affairs minister and Congressman S M Krishna criticised his former party. Krishna, who had been a member of the Congress for more than four decades, said that the senior leadership of the Grand Old Party had no seriousness.