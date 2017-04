ಜಾಧವ್ ನ ನೇಣಿಗೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಪಾಕ್ ನ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕೊಲೆ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಗೂಢಚಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯದ ಸಂಚು ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಕುಲಭೂಷಣ ಜಾಧವ್ ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಮಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತವು ಆಕ್ರೋಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

Story first published: Monday, April 10, 2017, 19:22 [IST]

English summary

India has said that if Pakistan goes ahead with the hanging of Kulbhushan Jadhav, it would consider it to be pre-meditated murder. Pakistan on Monday decided that it would hang Jadhav on charges of espionage.