ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 'ಭೀಮ್' ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಮೋದಿ

ನಗದು ರಹಿತ, ಆಧಾರ್ ಸಹಿತ ಭೀಮ್ ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಯ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ, ಜಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 8:08 [IST]

English summary

Urging people to make digital payments a "habit" to make the country a cashless economy, Prime Minister Narendra Modi on Friday launched a mobile app for the Unified Payment Interface (UPI). The application, which will be common across all banks and financial institutions, is called BHIM