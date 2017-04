ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿ ದಿವಂಗತ ಎಂಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ವಚನ ಸಂಪುಟವನ್ನೂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ 200 ತಜ್ಞರು ಭಾರತದ ಇತರ 22 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 11:49 [IST]

English summary

Prime minister Narendra Modi inaugurated International Basava Convention on the occasion of Basava Jayanti.