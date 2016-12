ಅಂತೂ ಸಿದ್ದು ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೋದಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೇಳರಿಯದ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೋದಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ನಿಯೋಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

Story first published: Friday, December 30, 2016, 20:57 [IST]

English summary

Karnataka chief minister Siddaramaiah led an all party delegation to meet Prime Minister Modi on Friday. The meet comes weeks after Siddaramaiah highlighted failed attempts to secure an appointment with the Prime minister.