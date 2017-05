ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ!

ದೆಹಲಿಯ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಬುಧವಾರ (ಮೇ 10)ದಿಂದ ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 10 ರು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 50 ರು ಪ್ರಯಾಣ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

English summary

Get ready to shell out more from Wednesday if you travel by Delhi metro. The Delhi Metro Rail corporation approved fare hikes on Monday. According to revised fares, Rs 10 would be the minimum instead of Rs 8 starting Wednesday. The maximum fare that stands at Rs 30 currently has been revised to Rs 50.