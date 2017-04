ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಿಂದ ಪತಂಜಲಿ ನೆಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಕೊಕ್

ಬಾಬಾ ರಾಮ್ ದೇವ್ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪತಂಜಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೈಕಿ ನೆಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Story first published: Monday, April 24, 2017, 23:43 [IST]

English summary

The Canteen Stores Department, the retailing entity selling consumer goods to armed forces, has suspended sale of a batch of Patanjali Ayurveda's amla juice after it "failed" to clear a laboratory test.