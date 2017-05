ಮೇ 30 ರಂದೇ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ಸಿಂಚನ

ಜನರೆಲ್ಲ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೇ 30 ರಂದೇ ಮುಂಗಾರು ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 7:14 [IST]

English summary

The onset of the monsoon in Kerala has been predicted on May 30 by the Indian Meteorological Department (IMD). The seasonal rainfall may however arrive a day earlier, the IMD has said. Image for representation only The conditions look favourable for the arrival of the monsoon before the announced date this year explained Ministry of Earth Sciences (MoES) Secretary M Rajeevan.