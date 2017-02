ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೈಲಾಸ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ

ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕೈಲಾಸ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಳುವಾಗಿದೆ.

English summary

A group of intruders have broken into the house of Nobel Laureate & social activist Kailash Satyarthi in the early hours of Tuesday. Many things including Nobel Prize replica has been stolen from his home. However, the original has been kept at Rashtrapati Bhawan as per protocol.