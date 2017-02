ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿ ನೋಟು ಮತ್ತೆ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಅಧಿಕೃತ

1000 ರುಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುವ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 13:40 [IST]

English summary

The central government has no plans to re-introduce Rs 1,000 currency notes and will focus on lower denominations, Economic Affairs Secretary Shaktikanta Das said on Wednesday.