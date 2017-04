ಕೃಷಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ: ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ

ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಕೃಷಿ ವರಮಾನಕ್ಕೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಡಿದ ಮಾತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದರೆ ಅಂಥ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

FM @arunjaitley : I categorically state that the Central Government has no plan to impose any tax on agriculture income .

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 17:27 [IST]

English summary

The government has no plans to impose any tax on agricultural income, Finance Minister Arun Jaitley said on Wednesday putting to rest recent speculation on a politically sensitive issue