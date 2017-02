ಹೊಸ 1000 ರು. ಮುಖಬೆಲೆ ನೋಟು ಬರಲಿವೆ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ 1000 ರು. ಮುಖಬೆಲೆ ನೋಟು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಪುಕಾರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

No plans to introduce ₹1000 notes. Focus is on production and supply of ₹500 and lower denomination notes.

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 15:26 [IST]

English summary

There is no plan to re-introduce the Rs. 1,000 note and the focus is on increasing the production and supply of Rs. 500 and lower denomination currency, Economic Affairs Secretary Shaktikanta Das tweeted on Wednesday.