ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ಅಂಶ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಶ್ವಾಸನೆ

ನೋಟು ಮುದ್ರಣಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೋಟುಗಳ ಭದ್ರತಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು 2005ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ, ಆ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

English summary

The new Rs 500 and 2,000 notes have the same security features that were introduced in 2005. The new notes have already been counterfeited in Pakistan. In fact almost all the security features have been replicated by the ISI module which deals in fake currency.