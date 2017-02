ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅವಳಿ ಹಸುಳೆ ದುರ್ಮರಣ

ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೋ, ದುರ್ವಿಧಿಯೋ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ದುರಂತ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

In a shocking incident, three year old twins drown in a washing machine at home while mother was gone outside to purchase washing powder.