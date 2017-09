ಬಕ್ರೀದ್: ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮೋದಿ, ಕೋವಿಂದ್, ಸಿದ್ದು ಶುಭಹಾರೈಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2: ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾದ ಬಕ್ರೀದ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾದ ಎರಡು ದಿನದ ನಂತರ(ಸೆ.2) ನಡೆಯುವ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಕ್ರೀದ್ ದಿನ ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ, ಎತ್ತು, ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಬಲಿಕೋಟ್ಟೀರಿ ಜೋಕೆ!

ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಬಕ್ರೀದ್ ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಸುದಿನದಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲೆಂಮದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Eid Mubarak to all our Muslim friends celebrating #EidAlAdha - wishing you peace, love and happiness!

ಬಕ್ರೀದ್ ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಈ ಹಬ್ಬ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Best wishes on Id-ul-Zuha. May the spirit of harmony, brotherhood and togetherness be furthered in our society.