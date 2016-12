ದೆಹಲಿಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಜೀಬ್ ಜಂಗ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅವರು ಗುರುವಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ನಜೀಬ್ ಜಂಗ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Najeeb Jung resigned as the lieutenant governor of Delhi on Thursday. Jung's resignation comes 18 months before the completion of his tenure.