ನನ್ನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೂ ವಾದ್ರಾಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ

ಹರ್ಯಾಣದ ಫರೀದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಐದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ.

Story first published: Friday, April 28, 2017, 8:42 [IST]

English summary

Priyanka Gandhi Vadra today said her finances had nothing to do with those of her husband Robert Vadras or his company Skylight Hospitality which is under Haryana governments scanner over its land deals with realty major DLF.