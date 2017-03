ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಂಸದರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ ಮೋದಿ, ಶಾ

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೋದಿಯವರ ನಿಚಾಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸದರಿಗಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಂಸದರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Over pooris and pakoras, Prime Minister Narendra Modi and BJP chief, Amit Shah issued several guidelines to the party's MPs. The breakfast meeting chaired by Modi issued several guidelines to the MPs that included not asking newly elected Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath for any favours.