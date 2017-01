ಬಚ್ಚನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದ ರಾಹುಲ್!

ಭರ್ಜರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದು ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಶಿಳ್ಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ನಗೆಯುಕ್ಕಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಪನಗದೀಕರಣದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಥೇಟ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಡೈಲಾಗ್ ನಂತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 20:10 [IST]

English summary

Rahul Gandhi said PM Narendra Modi's DeMonetisation announcement on November 8 sounded like Amitabh Bachchan's movie dialogue. Rahul Gandhi made mockery of every move by Modi at Jan Vedna Sammelan held in New Delhi on 11th January.