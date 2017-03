ದೆಹಲಿಯ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ

೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

minor girl raped by two teenagers in Delhi. One of the accused has been arrested by Delhi Police.