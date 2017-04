ಇವಿಎಂ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಕೇಜ್ರಿಗೆ ದಕ್ಕದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಳಿ

ಇವಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಅನಿಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶನೈಶ್ಚರನೇ ಕಾರಣ ಎಂಬಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೋಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರದ ಬಳಕೆ ತಪ್ಪು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಜ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಸ್ಯದ ಟ್ವೀಟ್ಸ್ ಹರಿದಾಡಿದೆ.

English summary

Unsparing Twitterati went on a rampage trolling the party and its leaders. Here is how some people on twitter reacted to the Delhi MCD 2017 results.