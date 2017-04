ಇಂದು ಎಂಸಿಡಿ ಚುನಾವಣೆ: ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್

ಎಂಸಿಡಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಅಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Story first published: Sunday, April 23, 2017, 10:17 [IST]

Voting for Delhi Municipal polls is underway. Delhi Lt. Governor Anil Baijal, chief minister Arvind Kejriwal, central minister Dr. Harshavardhan cast their votes in their polling stations.