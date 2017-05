ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಹಗರಣದ ಆರೋಪ

ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಯು ಮಾಡಿರುವ ಭೂ ಹಗರಣ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿರುವ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇ 9ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸಿಬಿಐಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 18:36 [IST]

English summary

Sacked AAP Minister Kapil Mishra made fresh allegations against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. The former Aam Aadmi Party minister accused Kejriwal of being involved in a land scam.