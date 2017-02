ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗುರ್ಮೆಹರ್ ಕೌರ್

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಹುತಾತ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮನ್ ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಗಳು ಗುರ್ಮೆಹರ್ ಕೌರ್ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Monday, February 27, 2017, 15:43 [IST]

English summary

Gurmehar Kaur, the Delhi university student who shot to fame over her facebook post against ABVP, has filed a complaint at Delhi commission of Woman for receiving rape threats.