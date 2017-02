ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕೈಲಾಸ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದ ಮೂವರ ಬಂಧನ

ಫೆ.7ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The high-profile case of theft at Nobel laureate Kailash Satyarthi's residence has been solved with the recovery of the replica of the Nobel Peace Prize and other stolen valuables.Three persons have been arrested in connection with the theft, police said on Sunday.