JNU ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ವೀಪ್: ಎಬಿವಿಪಿ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ

JNU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ

JNU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1,512 ಮತಗಳು ನೋಟಾ (None Of The Above) ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಎಬಿವಿಪಿಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯ ವಿರುದ್ದ ನಾವು ಹೋರಾಡಲಿದ್ದೇವೆಂದು ಗೆದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತೀ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆಂದು ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.(ಚಿತ್ರ: ಶೆಹಲಾ ರಷೀದ್ @ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್)