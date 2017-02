ಶಶಿಕಲಾ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪು ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ

ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಶಶಿಕಲಾ ನಟರಾಜನ್ ಪಾಲಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರ ಮಂಗಳವಾರ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪು ಏನು ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಣತರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ

Story first published: Monday, February 13, 2017, 19:31 [IST]

The Supreme Court of India will deliver its verdict in the Jayalalithaa Disproportionate Assets case on Tuesday. The verdict will be delivered by a Bench comprising Justices P C Ghose and Amitava Roy at 10.30 am. The verdict was reserved for orders in June 2016.