ಕೇರಳದ ISIS ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಚು!

ಒಮರ್ ಅಲ್-ಹಿಂದಿ ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ಪ್ರಕರಣವೆಂದೇ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಸುಮಾರು 8 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಎನ್ ಐಎ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

The charge sheet filed by the National Investigation Agency in connection with an Islamic State module from Kerala states that the members had planned on targeting judges of the High Court, Foreigners, politicians and police officers.