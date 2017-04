ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೇಸು ಬಡಿದಾಡಲು ದೆಹಲಿ ಸರಕಾರದ ಕಾಸು!

ದೆಹಲಿ ಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪರ ರಾಮ್ ಜೇಠ್ಮಲಾನಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶುಲ್ಕ ದೆಹಲಿ ಸರಕಾರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಂತೆ

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 8:02 [IST]

English summary

The Aam Admi Party wants the Delhi government to pay the bill of senior lawyer Ram Jethmalani who is defending Delhi Chief Minister, Arvind Kejriwal in a defamation case.