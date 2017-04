ಸಜ್ಜನ್ ಜಿಂದಾಲ್-ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಪಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ, ಏನೀ ರಹಸ್ಯ?

ನವದೆಹಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 28: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಾರತ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅರಂಭಿಸಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಸಜ್ಜನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಗುರುವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಗುಮಾನಿ ಮೂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ನವೀನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಈ ಸಜ್ಜನ್ ಜಿಂದಾಲ್. 2015ರಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಜನ್ಮದಿನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮದುವೆ ವೇಳೆ ಪಾಕ್ ಗೆ ಮೋದಿ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಸಜ್ಜನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ.[ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೀರಿಳಿಸಿದ ತಾರೀಕ್ ಫತಾ ಮಾತು ಕೇಳಿದಿರಾ?]

Mr. Jindal is an old friend of the Prime Minister. Nothing 'secret' about the meeting & should not be blown out of proportion. Thank you.